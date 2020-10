Zimbra. Сбор почты с внешних аккаунтов.

Собственная почтовая система организации редко создается с полного нуля, обычно до этого использовались публичные почтовые службы или почтовый сервер провайдера. Понятно, что большая часть почты еще долгое время будет идти по старым адресам и возникает вопрос сбора этой почты в новую почтовую систему. Процесс должен быть автоматическим и прозрачным для пользователя, поэтому сегодня мы поговорим о том, как лучше это сделать.

Сбор почты с внешних ящиков - первый вопрос который встает после запуска собственной почтовой системы. Старые адреса широко известны большому кругу партнеров и клиентов, использовались в рекламе, проиндексированы поисковиками, содержатся в различных справочных и т.д. и т.п. Поэтому почта на старые адреса будет идти довольно долго.

Можно, конечно, использовать старую и новую систему параллельно, однако это самый плохой вариант. Так как сотрудник скорее всего будет отвечать с того же адреса, на который пришло письмо и процесс перехода со старой почты на новую затянется надолго.

Оптимальный вариант - пересылка почты со старого адреса на новый, при этом ответы будут писаться с нового адреса и он понемногу начнет заменять старый у ваших контрагентов. Да и сотрудникам удобнее видеть всю почту в одном месте.

К сожалению в Zimbra 8 нет встроенного инструмента, позволяющего получать почту с внешних аккаунтов, но это не представляет собой проблемы. Пересылку почты можно организовать разными способами. Так многие публичные почтовые службы позволяют настроить пересылку почты на внешние адреса, но, на наш взгляд, лучше если сбором почты будет заниматься сам сервер, таким образом все задачи связанные с электронной почтой будут собраны в одном месте, а не размазаны по различным сторонним сервисам.

Для сбора почты с внешних аккаунтов мы предлагаем использовать простую в использовании утилиту fetchmail, для ее установки выполним в консоли почтового сервера команду:

sudo apt-get install fetchmail

Теперь откроем /etc/default/fetchmail и разрешим запуск утилиты в режиме службы:

START_DAEMON=yes

Затем создадим конфигурационный файл из шаблона

sudo cp /usr/share/doc/fetchmail/examples/fetchmailrc.example /etc/fetchmailrc

и установим нужные права доступа на него:

chown fetchmail:root /etc/fetchmailrc

chmod 600 /etc/fetchmailrc

Чтобы задать периодичность сбора почты раскомментируем и изменим следующую строку:

set daemon 300

По умолчанию установлено 5 минут (300 сек), вы можете установить то значение, которое вам необходимо.

Чтобы fetchmail собирал почту, надо задать параметры подключения к внешним почтовым ящикам. Рассмотрим пару примеров. Допустим нам необходимо собирать почту с ящика zakaz-interface@yandex.ru и перенаправлять ее в ящик zakaz@interface31.ru и почту с ящика interface31@gmail.com в ящик info@interface31.ru.

Прежде всего обратитесь к справке соответствующей почтовой службы, дабы узнать параметры подключения для сбора почты сторонними клиентами. Если вы до этого пользовались только веб-интерфейсом, получение почты по протоколам POP3 или IMAP надо явно разрешить в настройках внешней почтовой службы. Мы рекомендуем использовать (по возможности) протокол IMAP и защищенное соединение.

Также следует обратить внимание на формат указания учетных данных, так для почтовой службы Яндекса это имя аккаунта, т.е. то что расположено до @, в нашем случае zakaz-interface, то Gmail требует указывать почтовый адрес полностью.

В самый конец файла /etc/fetchmailrc дописываем секцию для Яндекса:

poll imap.yandex.ru with protocol imap

user zakaz-interface password qwerty is zakaz@interface31.ru here ssl;

Синтаксис довольно прост, в первой строке указываем почтовый сервер (imap.yandex.ru) и протокол (imap), во второй пользователя, пароль (qwerty) и адрес назначения, опция ssl указывает на то, что следует использовать защищенное соединение.

Для Gmail секция будет выглядеть следующим образом:

poll imap.gmail.com with protocol imap

user interface31@gmail.com password qwerty is info@interface31.ru here ssl;

Сохраним файл конфигурации и запустим службу:

sudo service fetchmail start

Если все сделано правильно, то в целевом почтовом ящике начнут появляться письма из внешнего аккаунта, в противном случае смотрите в /var/log/mail.err причину ошибки. В большинстве случаев это неправильно указанные учетные данные или запрет сбора почты внешними клиентами в настройках публичных почтовых служб. Либо настройки требуют обязательного SSL, а вы подключаетесь без него или наоборот.

В любом случае fetchmail создает информативные и понятные сообщения об ошибках и разобраться с ними самостоятельно обычно не составляет труда.